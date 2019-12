Pastor morre eletrocutado por microfone durante culto

Rio - O pastor Marcos Antônio Laurencio de Araújo, de 47 anos, morreu eletrocutado na noite de quinta-feira, em Manaus, enquanto usava um microfone para ministrar um culto evangélico. Ele foi vítima de um choque elétrico. O caso aconteceu na Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste de Manaus, no Amazonas.



A esposa de Marcos tentou socorrê-lo e chegou a tomar um choque, segundo testemunhas.



O pastor foi levado para uma unidade hospitalar da Colônia Antônio Aleixo, mas não resistiu. Marcos Antônio Laurencio de Araújo deixa uma filha e uma neta.



Segundo os presentes no culto, o pastor havia tratado do versículo do livro de Mateus: 'Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei", completou.



O velório do pastor acontecerá na casa da mãe, na Zona Norte de Manaus.