Cantora de Forró morre durante show de Pré-Reveillón Ex-vocalista da Banda Toda Boa sofreu um mal súbito no momento em que estava fazendo show de Pré-Réveillon em José de Freitas, no Piauí. A cantora desmaiou na hora em que cantava, bateu com a cabeça no chão do palco, vomitou e teve sangue irrigado para o pulmão