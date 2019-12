Estuprador usa pitbulls para ameaçar vítimas

Uma festa no bairro de Serra, em Belo Horizonte, terminou em violência e momentos de terror para uma mulher de 24 anos e uma adolescente de 14, na noite de sábado. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, as duas foram estupradas, enquanto o bandido as ameaçava com dois cachorros da raça pitbull.

Ainda de acordo com policiais que fizeram o registro da ocorrência, a vítima mais velha contou que conheceu o estuprador, identificado apenas como Ramonim, em um baile. O homem levou as duas para sua casa, no bairro Fazendinha, onde começaram as ameaças. As relações sexuais forçadas começaram próximo das 22h de sábado e somente terminaram na manhã de ontem.

Assim que foram soltas pelo bandido, ambas procuraram o chefe do tráfico da região para contar o que havia acontecido. Elas, porém, foram agredidas por outros criminosos.

Somente aí que a mulher de 24 anos buscou ajuda na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leste, em Vera Cruz. De lá, acabou sendo encaminhada para o Hospital Metropolitano Odilon Behrens.

O caso foi registrado na delegacia local, e a polícia fez buscas para encontrar os agressores. Ninguém, porém, foi encontrado. A adolescente também não foi achada.