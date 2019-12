Cantor sertanejo Juliano Cezar morre após infartar em show

Paraná - O cantor sertanejo Juliano Cezar morreu após passar mal em um show. Segundo foi divulgado pela assessoria de imprensa do artista, ele “teve uma parada cardiorrespiratória enquanto se apresentava em um show em Uniflor, interior do Paraná”. O velório do cantor será em Passos, Minas Gerais, sua cidade natal.

Juliano Cezar completou 58 anos no último dia 27 de dezembro e, antes de seguir na música, foi peão de rodeio e fazendeiro. Ele iniciou sua carreira nos anos 80 e gravou sucessos como Não Aprendi Dizer Adeus. Em 2004, ele chegou a ser indicado ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum Romântico.