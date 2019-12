São Carlos - A estátua da Liberdade de uma das lojas de departamentos Havan, em São Carlos, interior de São Paulo, pegou fogo na madrugada desta terça-feira (31). Ninguém ficou ferido.



As chamas teriam começado por volta das 5h, de acordo com o G1, e foram rapidamente contidas pelos bombeiros. Segundo o Corpo de Bombeiros, ainda não se sabe o motivo do incêndio.

O trânsito na Rodovia Washington Luís (SP-310), onde a loja está localizada, não foi prejudicado. A reportagem do iG tentou contato com a assessoria de imprensa da Havan mas, até o momento desta publicação, não obteve retorno.