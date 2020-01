MEGA DA VIRADA SAI PARA 4 CARTÕES

Quatro cartões de apostas levaram a bolada da Mega-Sena da Virada na última terça-feira, de acordo com informações da Caixa Econômica Federal. As dezenas sorteadas foram: 03 - 35 - 38 - 40 - 57 - 58. Os sortudos, que acertaram as seis dezenas, vão dividir o prêmio de mais de R$ 304 milhões, com R$ 76.053.459,66 para cada. Os jogos vencedores foram feitos em São Paulo (duas), Juscimeira (MT) e Criciúma (SC).

Na quina (acerto de cinco números), 1.031 apostadores vão levar R$ 57.537,06 mil cada um. Já outros 77.055 apostadores que acertaram a quadra (quatro números) vão receber R$ 1.099,78 cada um.