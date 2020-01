Cinco pessoas morrem após cabeça d'água atingir cachoeira em Minas Gerais

Minas Gerais - Cinco pessoas morreram, nesta quarta-feira, após uma cabeça d'água atingir uma cachoeira no Parque Tecnológico do Paredão, localizado a cerca de 15 quilômetros da centro de Guapé, em Minas Gerais. Segundo informações do tenente-coronel Flávio Godinho, todos os corpos foram encontrados - nenhum teve sua identidade revelada - mas apenas quatro foram retirados. O corpo da quinta vítima está em local de difícil acesso. As buscas seguiam na região até o início da noite desta quarta. A Defesa Civil ainda não tem informações sobre possíveis banhistas ilhados ou desaparecidos.

Em um vídeo veiculado nas redes sociais, um turista identificado como Alnei contou que estava com a esposa quando a água subiu de repente e eles precisaram se esconder debaixo de uma pedra por cerca de 10 minutos.

A chamada tromba d'água, ou cabeça d'água, ocorre quando chove forte na parte superior do curso d'água em que se encontra a cachoeira. O volume do rio ou córrego sobe, na maioria das vezes, abruptamente, e atinge banhistas, que, geralmente, são pegos de surpresa.