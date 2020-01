Prazo para alistamento militar online já está aberto

Rio - O prazo para o alistamento militar online começou na quarta-feira. As inscrições podem ser feitas no site do Exército, com o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e preenchimento do formulário para validação dos dados pessoais.



O alistamento é obrigatório e deve ser feito no ano em que o jovem (sexo masculino) completa 18 anos.



O jovem que não tiver acesso à internet ou não tiver CPF deve ir à Junta de Serviço Militar com a certidão de nascimento ou carteira de identidade ou de motorista e o comprovante de residência.