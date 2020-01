Araújo diz que Brasil não vai reconhecer eleição do parlamento na Venezuela

Brasília - O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, foi ao Twitter criticar a votação ocorrida hoje na Assembleia Nacional da Venezuela que tornou o deputado Luis Parra, seu presidente. Parte da oposição ao presidente Nicolás Maduro chamou a votação de "golpe", já que parlamentares ligados a Juan Guaidó foram impedidos de entrar para votar no Palácio Legislativo, incluindo o próprio Guaidó, que era até então o presidente da Assembleia. Guaidó também é reconhecido por mais de 50 países, o Brasil incluso, como presidente legítimo da Venezuela.



"Em Caracas, Maduro tenta impedir, à força, votação legítima na Assembleia Nacional e reeleição de Juan Guaidó para a presidência da AN e do governo interino, crucial para a redemocratização do país. O Brasil não reconhecerá qualquer resultado dessa violência e afronta à democracia", escreveu o chanceler brasileiro.



No tuíte, Araújo também compartilhou um vídeo que mostra a Guarda Nacional Bolivariana, fiel a Maduro, impedindo Guaidó de entrar na sede da Assembleia Nacional. O deputado tentou até escalar e pular um portão que cerca o prédio, mas foi impedido pela guarda.