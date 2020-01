Gari é encontrado morto preso em fiação elétrica em árvore

São Paulo - Um homem de 52 anos foi encontrado morto, pendurado em uma árvore, preso em fiação elétrica, na manhã deste domingo, na Região da Lapa, Zona Oeste de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, por volta das 10h40, Mário Galdino Pereira foi encontrado no topo da árvore que se localiza na Rua Domingos Rodrigues.



Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a vítima trabalhava como gari. A carteira estava debaixo da árvore e auxiliou na identificação. O Corpo de Bombeiros e o SAMU prestaram atendimento, mas a vítima já estava sem vida. O caso foi registrado como morte suspeita (acidental) no 91º DP (Ceasa).