Moro e Lula possuem alta confiança dos brasileiros

O ex-juiz e atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparecem como as duas personalidades públicas que têm a confiança dos brasileiros, segundo pesquisa Data Folha divulgada ontem pelo jornal Folha de S.Paulo. O atual ministro, conforme o levantamento, teve 33% das indicações de alta confiança dos entrevistados, enquanto Lula é pontado por 30% dos consultados e que dizem confirar nele plenamente. O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) apareceu em terceiro lugar na pesquisa com 22%.

A pesquisa foi feita com 12 nomes de personalidade brasileiras, como o apresentador Luciano Huck, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), Ciro Gomes (PDT) e o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) e o atual vice-presidente da República, Hamilton Mourão (PRTB).

Conforme o levantamento, 33% dos entrevistados têm alta confiança em Moro, 23% média confiança, e 42%, baixa confiança. Já o ex-presidente Lula tem 30% de alta confiança, 16% de média e 53% de baixa. Em seguida, aparecem empatados, na margem de erro, Bolsonaro, com 22% de alta, 22% de média e 55% de baixa; e Luciano Huck, com 21% de alta, 22% média e 55% baixa.

Em seguida vêm Ciro Gomes e João Doria com 11% e 7% de alta confiança, respectivamente. Rodrigo Maia tem 7% de índice de alta confiança. Já o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso possui 10% de índice de alta confiabilidade, empatado pela margem de erro com Hamilton Mourão. Outros resultados de alta confiança da pesquisa foram: Marina Silva (Rede) com 9%; Manuela D'Ávila (PCdoB) com 7%; e Davi Alcolumbre (DEM-AP) com 3%.

Foram ouvidas 2.948 pessoas em 5 e 6 de dezembro em 176 municípios em todo o país. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.