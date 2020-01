Homem abre fogo em feira por causa de pastel e é baleado por policial de folga

Campo Grande - Um homem de 20 anos atirou em uma feira do bairro das Moreninhas ll, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, na tarde de domingo após o dono de uma barraca negar um pastel de graça a ele.



Um policial do Batalhão de Choque de folga estava no local e baleou o homem para impedir sua fuga. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

Equipe de Batalhão de Choque identificou marcas de tiros no local - Divulgação

O atirador foi encaminhado à Santa Casa e seu estado de saúde é considerado estável.

Próximo da barraca de pastel, foram encontradas marcas de tiros e projéteis. O caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada.