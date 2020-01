Mãe de bebê morto a dentadas é solta e avó critica: 'perigo para a sociedade'

São Paulo - A mãe do bebê que morreu a dentadas em Praia Grande, no litoral de São Paulo, teve a liberdade concedida após uma audiência de custódia. Giulia de Andrade Cândido, de 21 anos, havia sido presa em flagrante por falso testemunho. A polícia alegou que ela teria encoberto o parceiro, Ronaldo Silvestrini Junior, de 22 anos, que é suspeito de ter agredido o enteado de um ano e três meses.

A avó paterna da criança, Sílvia Helena Marcelino de Moraes, achou injusta a decisão da justiça em libertar Giulia. "Eu não posso acreditar. Como eles podem soltar uma mãe dessa? Essa mulher é um perigo para a sociedade. As pessoas não têm noção do monstro que ela é", disse ao G1.

Diferente de Giulia, Ronaldo continua detido e foi preso por suspeita de homicídio triplamente qualificado. A mãe da criança foi levada pela polícia na segunda-feira, após o bebê Anthony Daniel de Andrade Moraes chegar sem vida ao hospital. A equipe médica diagnosticou fraturas diversas no corpo da criança, que incluíam mordidas no rosto.

O casal chegou a dizer a polícia, em depoimento, que a Anthony teria caído da escada dois dias antes. A polícia suspeito de agressão e prendeu os acusados.

A audiência de custódia de Ronaldo e Giulia aconteceu nesta terça-feira. Segundo o Tribunal de Justiça, a mãe da criança deve responder em liberdade. Ainda não está descartada a hipótese de Giulia ser também responsável pela morte da criança. A prisão de Ronaldo, suspeito de agredir a criança, passou de flagrante para preventiva.

Sílvia Helena tenta a guarda do irmão mais velho de Anthony. A criança, que tem cinco anos, foi encaminhada para um abrigo em Praia Grande após a prisão dos responsáveis. O menino também apresentou marcas de agressão por todo o corpo, de acordo com a avó.

O velório e sepultamento de Antony vai acontecer nesta quarta-feira em Bauru, São Paulo, local onde a família do pai reside.

Crime

A criança chegou a unidade de saúde com sangue na boca, sendo carregada por Ronaldo na noite do domingo, por volta das 23h40. Anthony foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento Samambaia.

A criança tinha uma mordida no rosto, mas o padrasto alegou à equipe médica que havia sido feita por um filhote de cachorro criado pela família. O padrasto chegou a dar uma outra versão sobre o caso, afirmando que o filho mais velho teria mordido Anthony, após os médicos afirmarem que a mordida era de dentição humana.

Exames apontaram que o bebê tinha fraturas no crânio, tórax, clavícula, no nariz, na mandíbula e sangue no ouvido, além de diversos hematomas na testa e no rosto.