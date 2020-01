Menina de 9 anos tem braço quebrado por madrasta durante visita ao pai

Cuiabá - Uma madrasta está sendo investigada em Cáceres, a 220 km de Cuiabá, sob a acusação de ter quebrado o braço da enteada de 9 anos. O caso ocorreu no final de semana, quando a menina foi visitar a casa do pai. A mãe da criança registrou um boletim de ocorrência nesta segunda-feira.

De acordo com a ocorrência, a criança foi para a residência paterna na sexta-feira. A madrasta da menina teria ligado para a mãe da criança e peidu com urgência que ela buscasse a filha.

A mãe da garota estava ocupada no momento e solicitou que uma vizinha a buscasse. Ao chegar no endereço do pai, a vizinha ligou para a mãe informando que a criança estava com o braço quebrado e precisava ir ao hospital.

A própria criança teria contado que a lesão foi causada pela madrasta, de acordo com a mãe. O caso foi registrado pela polícia como lesão corporal. Um exame de corpo de delito foi solicitado para dar início às investigações.