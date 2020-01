Homem é preso por manter companheira grávida em cárcere privado e agredi-la até provocar aborto

Aporé - Um homem de 26 anos foi preso suspeito de manter a companheira grávida em cárcere privado e agredi-la com chutes e socos em Aporé, sudoeste de Goiás. A jovem de 19 anos estava presa há cinco dias e perdeu o bebê com quatro meses de gestação por causa das agressões.



A polícia foi acionada por uma denúncia e chegou ao local na segunda-feira.



Os dois se conheceram pela internet e estavam juntos há quase dois anos. Eles têm uma filha de 8 meses. Segundo a polícia, ele seria violento com ela.



Ainda segundo a polícia, houve agressões com cordas e correntes.

A mulher foi socorrida para um hospital com o feto já morto. O homem está preso no presídio de Itajá e vai responder por lesão corporal gravíssima por aborto, cárcere privado, estupro e ameaça.



À polícia, o suspeito alegou que apenas se defendia de agressões da companheira, que o atacava por ciúmes.