26/11/2020

A Polícia Federal cumpre, nesta quinta-feira (26), 13 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, em São Paulo e Brasília. A ação faz parte da 13ª fase da Operação Descarte, denominada Canal Seguro. A investigação mira uma organização criminosa dedicada à prática de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e é realizada com a participação da Receita Federal e do Ministério Público Federal.

A operação teve início a partir de provas produzidas no âmbito da Operação Descarte e seus desdobramentos (Chiaroscuro, Checkout, E o Vento Levou e Chorume). Entre os crimes investigados, estão gestão fraudulenta e desvio de valores de instituição financeira, além de crimes contra a ordem tributária e lavagem de ativos, desta vez tendo como vítima uma corretora de seguros que detém exclusividade na venda de seguros anunciados por empresa pública federal.

De acordo com a Polícia Federal, entre 2014 e 2016, três dos diretores da companhia teriam praticado atos de gestão fraudulenta e desviado valores que podem chegar a R$ 28.300.069,21. O movimento teria sido feito mediante diversas transferências a título de pagamento por prestação de serviços superfaturados ou que na verdade não foram realizados.

A PF determinou o sequestro de valores que, somados, superam R$ 27.000.000,00, bem como o sequestro de um apartamento no Rio de Janeiro, avaliado em R$ 5.500.00,00. Foi também determinada a suspensão do exercício da atividade de natureza econômica ou financeira pelos três diretores diretamente envolvidos nas fraudes investigadas.