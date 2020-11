Empresa investigada é a única fornecedora de combustível à Prefeitura de Ladário (MS), vencendo sucessivas licitações com suspeitas de fraudes Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 26/11/2020 08:57

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (26), a Operação Posto Exclusivo, que mira crimes de corrupção em licitações na Prefeitura do Município de Ladário, no Mato Grosso do Sul. Os 12 mandados de busca e apreensão expedidos acontecem nas cidades de Ladário/MS, Corumbá/MS, além da cidade do Rio de Janeiro.

A empresa investigada é a única fornecedora de combustível à Prefeitura de Ladário, vencendo sucessivas licitações com suspeitas de fraudes, fato que deu origem ao nome da operação. Ao todo, são 55 agentes envolvidos na ação.

De acordo com a PF, a investigação teve início após denúncia que indicava haver conluio de um empresário do ramo de combustíveis com servidores municipais. Os investigados poderão responder pelos crimes de corrupção passiva e ativa, por crimes previstos na Lei de Licitações e Contratos e por organização criminosa, prevista na Lei nº 12.850/2013, conforme aprofundamento dos trabalhos.

Em razão da situação de pandemia da COVID-19, a Polícia Federal planejou uma logística especial de prevenção ao contágio, com distribuição de EPIs a todos os envolvidos na deflagração, a fim de preservar a saúde dos policiais, testemunhas, investigados e seus familiares.