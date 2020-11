No momento, há 78 pacientes de Covid-19 hospitalizados na Rede Pública Municipal de Saúde e outros 943 doentes se recuperando em quarentena domiciliar Divulgação

Por iG Último Segundo

Publicado 26/11/2020 10:39 | Atualizado 26/11/2020 11:20

Mais de 16 milhões de brasileiros que se submeteram a testes para Covid-19 em todo o país tiveram dados vazados após as senhas do sistema eletrônico do Ministério da Saúde serem expostos. Os dados foram expostos por Wagner Santos , funcionário do Hospital Albert Einstein. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Entre as informações vazadas estão dados pessoais como CPF, endereço, telefone e doenças pré-existentes. Chefes do Executivo e do Legislativo estão entre as pessoas que tiveram dados expostos.

Ao todo, 17 governadores estão na lista, além do presidente Jair Bolsonaro. Confira a lista:

Jair Bolsonaro, presidente da República;

Eduardo Pazuello, ministro da Saúde;

Onyx Lorenzoni, ministro da Cidadania;

Damares Alves, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos;

João Doria (PSDB), governador de São Paulo;

Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara;

Davi Alcolumbre (DEM-AP), presidente do Senado.

Falha humana

Wagner Santos tinha acesso liberado ao banco de dados do Ministério da Saúde por trabalhar em um projeto em parceria com a pasta.

Os dados foram compartilhados no perfil pessoal de Santos e também na plataforma GitHub, em 28 de outubro. Ele alegou que a publicação foi feita para realizar um teste de implementação, mas esqueceu de remover o arquivo da página pública.

O Ministério da Saúde e o Hospital Albert Einstein disseram ao jornal O Estado de S. Paulo que as chaves de acesso foram trocadas. Uma investigação interna será aberta para apurar o caso.