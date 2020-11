Polícia Civil investiga o caso, que aconteceu no município de Ibaretama, no Ceará Tânia Rego/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 26/11/2020 12:07

O município de Ibaretama (CE) registrou uma chacina na madrugada desta quinta-feira (26). Homens armados invadiram uma casa e mataram sete pessoas, incluindo uma mulher e uma criança. A polícia investiga as circunstâncias do caso e ainda não se sabe quantos estavam envolvidos no crime. As informações são do portal “G1”.

As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas pela Perícia Forense do Ceará, que confirmou o número de mortos. Os criminosos estavam encapuzados e entraram pelos fundos da residência, localizada no distrito de Pedra e Cal. A cidade de Ibaretama fica a 138 km da capital cearense, Fortaleza.

Publicidade

As investigações estão sendo conduzidas pela Delegacia Regional de Quixadá, com apoio de outras equipes da Polícia Civil. No dia 18 de outubro, o estado havia registrado outra chacina: um grupo de cinco homens foram mortos a tiros no município de Quiterianópolis.