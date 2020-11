Rosana Aparecida Santos, uma das sobreviventes de acidente em SP Arquivo pessoal

Por O Dia

Publicado 26/11/2020 14:48 | Atualizado 26/11/2020 15:36

São Paulo - Uma das sobreviventes do acidente em Taguaí, São Paulo, falou sobre o ocorrido. De acordo com Rosana Aparecida Santos, de 47 anos, ela teve que passar por cima de mortos após a tragédia, o que a deixou impressionada.

"Foi muito rápido. Não senti nada batendo em mim. Peguei minha bolsa, levantei e saí pelos fundos, que estava aberto. Tive que passar por cima de várias pessoas mortas e outras agonizando", contou ela em entrevista à revista Época.

Ainda de acordo com a Rosana, o motorista do ônibus teria feito uma ultrapassagem proibida, o que, segundo ela, teria ocasionado o acidente. "Foi uma ultrapassagem proibida por parte do motorista. Ele estava muito encostado no caminhão da frente e, mesmo assim, sem visibilidade, ultrapassou. Quando senti o balanço do ônibus, levantei do banco, percebi que o motorista do caminhão tentou tirar pro lado, mas não conseguiu, não deu tempo. O ônibus ficou completamente destruído no lado do motorista, e o caminhão foi parar a uns 50 metros, num barranco", relatou.

O acidente em Taguaí aconteceu na última quarta-feira (26) e matou 41 pessoas, deixou 11 feridos, sendo que cinco receberam alta até agora. Outras seis pessoas seguem internadas.