Japonesa foi estuprada e morto em cachoeira de Abadiânia por um rapaz de 18 anos Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/11/2020 15:51 | Atualizado 26/11/2020 15:54

Goiânia - A perícia feita no corpo de Hitomi Akamatsu, japonesa de 43 anos encontrada morta em uma cachoeira na Casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, apontou que a mulher morreu por conta de um traumatismo craniano.

De acordo com a delegada Isabella Lima, o suspeito do crime foi interrogado novamente após o resultado do exame e ele admitiu ter roubado e estuprado a vítima antes de dar um golpe em sua cabeça para matá-la. Anteriormente, o homem havia alegado morte por enforcamento.

“A morte foi causada por um traumatismo craniano, provocado provavelmente por um objeto contundente, que acredito ter sido uma pedra. Interrogamos o suspeito novamente e ele acabou confessando que estuprou a japonesa. A intenção era roubá-la, mas ele a viu saindo da cachoeira de biquíni e acabou a estuprando”, disse a delegada.

O homem foi indiciado por latrocínio, estupro e ocultação de cadáver. Ainda segundo a delegada, a responsabilização pelo abuso sexual foi baseada na confissão do criminoso, uma vez que o corpo estava em estado avançado de de decomposição.