Publicado 26/11/2020 15:58 | Atualizado 26/11/2020 15:59

São Paulo - O desabamento de uma viga em uma obra na região do Morumbi, na zona sul de São Paulo na manhã desta quinta-feira (26), atingiu um homem que teve o membro inferior completamente arrancado após a queda.



A vítima foi socorrida pelo Águia 04, helicóptero da Polícia Militar, e levado ao hospital das Clínicas da FMUSP (Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo). Em contato com a assessoria do corpo de bombeiros, não foi informado o estado de saúde da vítima.

O helicóptero usado no resgate fez pouso no heliponto do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do Estado. Localizado próximo do local do acidente, o pouso ajudou para que o resgate fosse feito de forma rápida, já que o lugar onde ocorreu o acidente era de difícil acesso.