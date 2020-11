Marília Arraes (PT) e João Campos (PSB) são primos e disputam o 2º turno em Recife Yacy Ribeiro/JC Imagem/Redes Sociais

Por iG

Publicado 26/11/2020 20:30 | Atualizado 26/11/2020 20:31

Recife - A disputa segue acirrada pela prefeitura do Recife . De acordo com a pesquisa divulgada pelo Datafolha nesta quinta-feira (26), a diferença entre os dois candidatos é de apenas 3 pontos percentuais. Marília Arraes (PT) tem 43%, enquanto João Campos (PSB) está com 40% das intenções de votos.



Responderam que votarão em nulo ou em branco 13% dos entrevistados. E 4 disseram não saber ou não responderam. No total de votos válidos, Marília Arraes tem 52% e João Campos, 48%.



O levantamento foi realizado entre os dias 24 e 25 de novembro e tem margem de erro de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos.



Em relação ao levantamento anterior do Datafolha, divulgado em 19 de novembro, Marília Arraes tinha 41% e subiu para 43%; João Campos tinha 34% e subiu para 40%. Os votos em branco/nulo diminuiram de 21% para 13%. E os que disseram não saber ou não responderam eram 3% e agora são 4%.



A pesquisa foi contratada pela TV Globo e pelo jornal "Folha de S.Paulo". A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Foram entrevistados 1.036 eleitores do Recife (registro no TRE: PE-06935/2020), e o nível de confiança é de 95%.