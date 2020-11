Por IG - Último Segundo

Publicado 28/11/2020 11:20

A campanha de Bruno Covas (PSDB) será investigada em uma sindicância da Controladoria-Geral do Município (CGM) pela susposta participação de carros de som durante a distribuição de cestas básicas na Brasilândia, na zona norte de São Paulo. Os vídeos de um carro de som com símbolo do PSDB e tocano o jingle da campanha de Covas enquanto pessoas recebiam alimentos circulou nas redes sociais.

A Prefeitura disse que a doação de alimentos faz parte do Programa Cidade Solidária, que teve início nos primeiros meses da pandemia. Os moradores da região revelaram ao Estadão que o programa sempre ofereceu leito, mas que no dia em que o carro de som passou pelo local foi a realizada a primeira distribuição de cestas básicas.

"Em nenhum momento a campanha se utilizou dessa distribuição. Já determinei à Controladoria que investigue o que aconteceu na Brasilândia e quem são os responsáveis, disse Covas. O prefeito disse ter pedido para a CGM investigar.