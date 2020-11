Por IG - Último Segundo

Publicado 28/11/2020 13:43

A ação penal em que o ex-presidente Lula é acusado de receber R$ 12 milhões em propinas da construtora Odebrecht corre risco de cair em prescrição por envolver três réus com mais de 70 anos.

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), travou em 2017 o processo aberto em 2014, que acusa lavagem de dinheiro. O terreno envolvido no processo é sede do Instituto Lula.

O ministro do Supremo solicitou que a Vara Federal de Curitiba compartilhe os documentos relacionados ao acordo de leniência em sua integralidade, estimado em R$ 3,8 bilhões. O acordo foi firmado entre a Odebrecht, com participação de autoridades americanas e suíças.

Em 2017, os advogados do ex-presidente Lula solicitaram toda a documentação envolvendo o processo da Lava Jato para análise. Segundo a defesa do ex-presidente, o juiz federal Luiz Antonio Bonat e os procuradores da Lava Jato estariam escondendo os documentos. O juízo de Curitiba retrucou, afirmando que a insistência para compartilhar o material tem o objetivo de postergar o trâmite.