As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa ou pela internet Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Por O Dia

Foi realizado neste sábado o concurso 2.322 da Mega-Sena, que pode pagar um prêmio de R$ 3 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio aconteceu no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo (SP).

Confira as dezenas sorteadas: 02 - 05 - 10 - 29 - 34 – 41.



Publicidade



Por enquanto, a Caixa ainda não divulgou se houve vencedor.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.