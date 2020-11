Sebastião Melo (MDB) e Manuela D'Ávila (PCdoB) estão no segundo turno em Porto Alegre Reprodução/Redes Sociais

Por IG - Último Segundo

Publicado 29/11/2020 09:43 | Atualizado 29/11/2020 12:11

Na véspera da eleição em Porto Alegre, uma pesquisa falsa atribuida ao instituto de pesquisa Datafolha começou a circular nas redes sociais. O candidato Sebastião Melo (MDB) chegou a compartilhar a notícia falsa em sua conta oficial no instagram, assim como o canal de notícias da Band, mas ambos foram corrigidos. A pesquisa forjada dava vantagem para o candidato do MDB que disputa com Manuela D'Ávilla (PCdoB).

No texto falso vinha a mensagem de que o Datafolha apontava a vitória de Sebastião Melo com 54% dos votos válidos contra 46% para Manuela D`Ávilla. “O Datafolha não fez pesquisas eleitorais em Porto Alegre em 2020”, disse Alessandro Janoni, diretor de Pesquisas do instituto, eme entrevista à Folha de S.Paulo.

Publicidade

O Ibope divulgou uma pesquisa na manhã deste sábado (28) apontando para vantagem de Manuela D´ávila com 51% dos votos válidos contra 49% para Sebastião Melo.