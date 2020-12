Homem é arrastado pela rua por segurança em frente à Rodoviária de Campinas Reprodução Vídeo

Por O Dia

Publicado 01/12/2020 18:35 | Atualizado 01/12/2020 19:00

Campinas - Um homem foi arrastado pela rua por um segurança em frente à Rodoviária de Campinas (SP). O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (1º) e foi registrado por uma mulher que presenciou o momento.

Homem é arrastado pela rua por segurança em frente à Rodoviária de Campinas. https://t.co/IxUWfgpEJB pic.twitter.com/DM6M8gDtax — PORTAL OZK (@portalozk) December 1, 2020

Publicidade

Nas imagens é possível ver o segurança da rodoviária arrastando o homem, que estava próximo à escada que dá acesso às bilheterias, e o jogado no outro lado da via. Por causa do impacto, a vítima bate com a cabeça no chão.

De acordo com a testemunha, o homem "não estava incomodando ninguém", mas mesmo assim foi jogado com força no outro lado da calçada. "Não consegui filmar na primeira vez, mas eu dei a volta e consegui gravar. Eu queria fazer alguma coisa, porque ninguém merece ser humilhado e arrastado dessa forma", afirmou a mulher, que não quis se identificar.

Publicidade

Em nota, a Rodoviária informou que o segurança era terceirizado e que foi demitido após o ocorrido. "A situação está em apuração interna, em caráter de urgência, para oferecermos apoio ao cidadão que sofreu a agressão e delimitarmos a conduta necessária junto aos órgãos oficiais. Porém, independentemente do resultado, o segurança já está desligado de suas atividades no empreendimento e a empresa terceirizada foi notificada", diz trecho do comunicado.

O caso em Campinas acontece pouco mais de uma semana após a morte de João Alberto, homem negro morto por dois seguranças brancos em um filial do Carrefour, em Porto Alegre (RS), e que gerou diversos protestos pelo país.