iG Último Segundo

02/12/2020

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tem acelerado conversas com líderes partidários com o intuito de encontrar uma legenda para se lançar à reeleição em 2022.



Entre os conselhos recebidos pelo chefe do Executivo está a orientação para escolher um partido estruturado e com recursos. Legenda do centrão estão entre as alternativas.



Deputados da ala ideológica negociam com o PSL para reformular a legenda e abrigar Bolsonaro.



Além do PSL, os aliados de Bolsonaro acreditam que o PSD, o PP, o Republicanos, o PT e o Patriota devem ser mantidos no radar do presidente.



A expectativa é que Bolsonaro aguarde as eleições da presidência do Senado e da Câmara, em fevereiro de 2021, para realizar agendas com líderes partidários.