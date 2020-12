Bar é multado por fazer piadas com feminicídio e fome na Etiópia Reprodução Internet

Publicado 03/12/2020 14:51 | Atualizado 03/12/2020 14:54

São Paulo - Um bar em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, foi multado pelo órgão de Proteção ao Consumidor de São Paulo (Procon-SP) após divulgar mensagens com 'piadas' de temas como feminicídio, homicídio de crianças e extrema pobreza no continente africano. O valor da multa é de R$ 1.134,85, com possibilidade de aumento, dependendo dos agravantes - cabe recurso.

A denúncia partiu de moradores da cidade. Em nota, o órgão determina que "é abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança”.

Dentre as mensagens que foram colocadas em placas penduradas dentro do estabelecimento há menções ao caso Isabella Nardoni, morta após ser jogada do sexto andar de um prédio. O pai e a madastra da garota foram condenados pelo crime.

"Filho a gente não cria pra nós. Cria pra jogar no mundo. (Assinado) Alexandre Nardoni", diz uma das placas.

Outra se refere à fome na África: "Fazer as refeições juntos une a família! Etiópia, povo sem união".

O 'comportamento prejudicial' citado na multa também se refere à uma ' máscara comunitária ' colocada na parede do bar, que diz que pode ser 'usada e devolvida'.

O estabelecimento se desculpou pela piada feita sobre o assassinato de Eliza Samúdio, e afirmou que retirou a postagem e a placa após a própria mãe da vítima de feminicídio ter entrado em contato com o dono do estabelecimento.



Daniel Arena , gerente do Primata Parrilla, disse que considera às mensagens das placas apenas como "piadas ácidas", e que continuará com as mensagens: "Sim, aqui nada mudou. É o seguinte, 99% dessas pessoas que estão criticando e fazendo esse barulho todo não são nossos clientes. Eles nunca vieram aqui. Eles estão tirando a opinião deles por uma frase que viram escrita", afirmou em entrevista à Rádio Bandeirantes.