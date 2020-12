Alexandre Kalil, prefeito de Belo Horizonte, disse que não há a intenção de um lockdown, que fecharia totalmente a cidade Divulgação

Publicado 04/12/2020 09:10

A partir da próxima segunda-feira (7), estará proibida a venda de bebidas alcoólicas em bares e restaurantes de Belo Horizonte. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta sexta-feira (4) e não restringe o consumo de outros alimentos e bebidas nesses locais. A reação veio após o crescimento no número de casos de Covid-19 na cidade e uma tendência de alta nas infecções. As informações são do portal “G1”.

O prefeito da capital mineira, Alexandre Kalil (PSD), informou, em entrevista ao canal “Globonews”, que não pretende implantar o lockdown em Belo Horizonte, fechando a cidade. A decisão de aumentar a rigidez nas medidas restritivas repetiu o que já havia sido feito em junho, quando o índice de transmissão e a alta taxa de ocupação dos leitos frearam o prosseguimento de um plano de flexibilização.

Em período natalino, a realização de eventos com a temática não está vedada. A decoração de Natal é permitida, além das caravanas comemorativas, mas com restrições: não deve haver divulgação prévia e potencial para atingir público, para que aglomerações sejam evitadas. É preciso, além disso, solicitar um licenciamento específico.