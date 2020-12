Oficial da Guarda Municipal é gravado atirando em cachorro no ES Reprodução

Por iG

Publicado 11/12/2020 14:39 | Atualizado 11/12/2020 14:40

Vitória - Um oficial da Guarda Municipal da cidade de Vila Velha, no Espírito Santo, foi registrado por câmeras de segurança atirando em um cachorro, na última segunda-feira (7).

De acordo com informações do G1, a equipe da Guarda Municipal foi chamada no local porque o cachorro que sofreu os disparos estaria atacando violentamente um cão de porte menor.

A polícia esclareceu ainda que uma pessoa havia já tentado separar os dois animais com um pedaço de madeira, mas como não foi possível e não havia gás de pimenta, o PM optou pelo tiro em uma das patas do animal.

Após atirar no animal, os guardas o levaram baleado a um hospital veterinário de Vila Velha, mas nenhum deles permaneceu no local. Os custos do tratamento serão arcados pelo dono do cachorro.

Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado como “crimes diversos: ocorrência para fins de direitos civis”. A família foi orientada também a procurar a Corregedoria, caso acredite que houve algum ato faltoso.