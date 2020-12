Por IG - Último Segundo

Publicado 13/12/2020 11:27 | Atualizado 13/12/2020 11:35

O secretário de Cultura e ator Mario Frias publicou, na noite de ontem, um texto sobre seu recente problema de saúde. "Não importa o quão ruim as coisas estão meu coração e minha mente irão carregar meu corpo quando meus membros estiverem fracos demais", disse ele no Instagram.

"Nem sempre a vida vai ser gentil comigo, mas eu nunca vou voltar pra casa sem dar tudo que eu tenho, sem dar o melhor que eu posso. Obrigado, meu amor, Juliana Frias, e obrigado a todos pelas mensagens de carinho. Estou bem melhor hoje com a bênção de Deus!", completou o ator.

Frias, que tem 49 anos, sofreu um princípio de infarto - termo usado para se referir aos problemas que podem levar ao bloqueio de fluxo sanguíneo para o coração - na semana passada e precisou ser hospitalizado.

De acordo com a equipe de comunicação do governo, o secretário precisou de cateterismo cardíaco para a inserção de dois stents, que auxiliam na recuperação e, até a segunda-feira, deve receber alta do Hospital Santa Lúcia Norte, em Brasília.