Por IG - Último Segundo

Publicado 13/12/2020 15:26 | Atualizado 13/12/2020 15:27

Um casal de 22 anos, morador da cidade de Ponta Grossa no interior do Paraná, assumiu estarem por trás do Sleeping Giants Brasil, um grupo de ativistas virtuais que buscam desmonetizar páginas que promovem discursos de ódio e notícias falsas.

Namorados, Leonardo de Carvalho Leal e Mayara Stelle, que são estudantes do curso de Direito, resolveram revelar suas identidades à Folha de S. Paulo, apesar de alegarem a segurança pessoal como um dos principais motivos para escondê-la até agora. Em entrevista, eles ainda explicaram detalhes sobre as ações da página e seu posicionamento.

O movimento, por meio das redes sociais, expõe anunciantes publicitários e busca retirar o apoio em sites de notícias falsas. Por isso, o grupo também enfrenta várias ações judiciais para a quebra de anonimato. De acordo com o casal, desde a criação, já teriam desmonetizado mais de R$ 1,5 milhão de sites que propagam o ódio.

“A gente não olha se o site é de esquerda ou de direita. Infelizmente, sabemos que o discurso de ódio está presente em todos os espectros políticos. O que acontece é que, nesse momento, não dá para negar que a extrema direita tem um alcance de desinformação muito maior que a esquerda”, disse Mayara à Folha.