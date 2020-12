Mais de 181 mil brasileiros já morreram, desde março, vítima da covid-19 Reprodução

Por O Dia

Publicado 14/12/2020 12:07 | Atualizado 14/12/2020 12:25

Rio - O atual ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi flagrado sem máscara em uma festa, na casa do Governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha. Além da crítica dos internautas, Pazuello foi alvo de uma publicação do deputado federal Marcelo Freixo, do PSOL, que reprovou a atitude do ministro. "Vergonha! Mais de 181 mil brasileiros mortos e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, curtindo uma festinha na casa do governador do DF, Ibaneis Rocha", escreveu o deputado.

VERGONHA! Mais de 181 mil brasileiros mortos e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, curtindo uma festinha na casa do governador do DF, Ibaneis Rocha. pic.twitter.com/SLFAvXbWIX — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) December 14, 2020

Nas redes sociais, os internautas criticaram a atitude do ministro:

Enquanto Boris Johnson, no UK, e o secretário de Estado, nos USA, acompanharam o primeiro dia de vacinação, nosso ministro da Saúde caiu na farra com o governador do DF. Mais um mau exemplo desse governo despreparado para uma população transgressora e ignorante. Lamentável ! https://t.co/xKI2imWfNi — Cláudia Maria (@claudia_maria) December 14, 2020