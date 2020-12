Por IG - Último Segundo

Publicado 14/12/2020 15:00 | Atualizado 14/12/2020 15:18

São Paulo - Na tarde do último sábado, uma jovem de 24 anos foi assassinada a facadas na frente do filho de quatro anos, em Bauru, no interior de São Paulo. O ex-companheiro da vítima, Luiz Antonio de Araujo Feliz, 26, foi preso no domingo. As informações foram dadas pelo UOL.

O crime foi registrado por câmeras de segurança e aconteceu em frente ao condomínio onde a vítima, Bruna Giovana da Silva, morava. A polícia trata o caso como feminicídio.

As imagens captadas mostram Bruna Giovana caminhando com o filho Heitor em direção ao condomínio onde morava. De repente, um homem sai de um carro estacionado na via.

Ele corre em direção à vítima, atacando-a por trás e dando golpes com um objeto até ela cair no chão. O homem corre de volta para o veículo e Heitor vai atrás dele.

O carro deixa o local e o filho volta para a mãe caída ao chão. Uma moradora tira a criança de perto de Bruna e um motociclista que estava no local parece acionar a emergência.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) atendeu à ocorrência, mas a jovem não resistiu e morreu.

O delegado informou que, segundo o suspeito, ele teria ido até o local para levar o dinheiro da pensão da criança.

"Ele alegou ter entrado em discussão com a vítima e, em um momento de nervosismo, desferiu três facadas nela, utilizando uma faca que tinha em seu carro", disse.

O delegado também afirmou que Luiz Antonio confessou o crime e apontou onde estava a faca, que ainda continha vestígios de sangue. O objeto foi recolhido pela perícia para exame de DNA.

A polícia informou que o suspeito foi preso em flagrante e teve o pedido de prisão preventiva aceito pelo Poder Judiciário. Luiz Antonio deve responder pelo crime de feminicídio e pode pegar de 12 a 30 anos de prisão.