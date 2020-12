Mario Frias, secretário especial de Cultura do governo federal Roberto Castro/ Mtur

Por iG

Publicado 14/12/2020 16:08 | Atualizado 14/12/2020 16:10

Brasília - Nesta segunda-feira (14), Mário Frias , secretário especial de Cultura, recebeu alta do Hospital Santa Lúcia Norte, em Brasília, em que estava internado desde a última sexta-feira (11) por conta de um princípio de infarto.

De acordo com o Palácio do Planalto, Frias teve que passar por um procedimento de cateterismo . Além disso, colocou dois stents para auxiliar no fluxo sanguíneo. Durante o período de internação, ele recebeu a visita do presidente Jair Bolsonaro.

“Não importa o quão ruim as coisas estão, meu coração e minha mente irão carregar meu corpo quando meus membros estiverem fracos demais. Nem sempre a vida vai ser gentil comigo, mas eu nunca vou voltar pra casa sem dar tudo que eu tenho, sem dar o melhor que eu posso. Obrigado”, escreveu ele em seu Twitter , no domingo (13).



De acordo com a CNN, Mário Frias deixou a unidade na qual estava internado na manhã desta segunda-feira (14), por volta das 11 horas.