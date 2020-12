Por IG - Último Segundo

Publicado 14/12/2020 17:47 | Atualizado 14/12/2020 18:30

No último domingo (13), uma criança de 2 anos morreu após ser baleada no Espírito Santo. Matheus Rodrigues de Almeida estava brincando no quintal de casa, no município de São Gabriel da Palha, quando foi atingido por um tiro que teria partido de um bar. As informações foram dadas pelo UOL.

De acordo com as investigações, o disparo de arma de fogo ocorreu depois que duas pessoas começaram uma briga por causa de um chapéu.

Testemunhas disseram à PM que um homem pegou um chapéu emprestado com o autor dos disparos. O rapaz teria perdido o acessório e, por causa disso, teria que pagar um valor em dinheiro para o dono do objeto.

Na manhã de ontem, o homem responsável pelos disparos foi cobrar o dinheiro e o rapaz não concordou com o preço. Houve uma discussão e o suspeito sacou uma arma.

"Os militares apuraram que dois rapazes estavam discutindo em frente a um bar quando um deles pegou uma arma e efetuou diversos disparos", informou a PM.

Matheus foi atingido na nuca e a bala ficou alojada na cabeça dele. A criança foi levada para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O suspeito fugiu logo após o crime e já foi identificado, porém ainda não foi encontrado. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de São Gabriel.