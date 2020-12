Objetivo do Governo Federal seria amenizar a rixa com o estado de São Paulo e sinalizar que, quando a CoroaVac for aprovada pela Anvisa, a vacina será incluída no plano AFP

Por iG

Publicado 14/12/2020 20:43 | Atualizado 14/12/2020 20:44

Brasília - Após uma série de embates entre o Planalto e o Governo de São Paulo, o Ministério da Saúde resolveu erguer bandeira branca e encaminhará um convite ao Instituto Butantan para que compareçam ao evento de lançamento do Plano Nacional de Imunização nesta quarta-feira (16) no Palácio do Planalto. As informações são da CNN Brasil.

Apesar do lançamento do programa, o Ministério da Saúde não vai definir ainda uma data para iniciar a vacinação - ao contrário da gestão Doria, que prometeu iniciar a imunização com a CoronaVac no dia 25 de janeiro — data em que a Cidade de São Paulo completa 466 anos.



Até quarta-feira (16), lançamento do programa, a Medida Provisória que irá liberar R$ 20 bilhões para a compra de vacinas provavelmente já estará publicada. Dentro da MP, o governo vai incluir também mecanismos legais para viabilizar o plano.