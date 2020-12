Quadrilha simulava acidentes para aplicar golpes em seguradoras Divulgação/PCDF

Por iG

Publicado 15/12/2020 14:13 | Atualizado 15/12/2020 14:14

Brasília - Nesta terça-feira (15), a Polícia Civil do Distrito Federal cumpriu 12 mandados de busca e apreensão em uma ação da Operação Navio Fantasma, que investiga um grupo suspeito de aplicar golpes em seguros de veículos importados a partir de simulações de acidentes automobilísticos. De acordo com as autoridades, dez pessoas fazem parte do esquema e teriam lucrado R$2 milhões com as fraudes.



O grupo teria atuado entre 2019 e 2020, de acordo com as investigações, que apuram os cinco acidentes, cada um envolvendo dois veículos. Entre os carros destruídos estavam três BMW's, um Porsche e um Chrysler, além de uma lancha incendiada, que foi avaliada em RS$750 mil. As simulações de acidente ocorreram, principalmente, no Setor de Clubes Esportivos Sul e na rodovia DF-140, nas proximidades do Complexo da Papuda, sempre durante a madrugada.

Os suspeitos adquiriam os automóveis de luxo em leilões, por um valor abaixo do mercado. Depois, simulavam a venda do automóvel para um comparsa, por um preço mais alto, usando uma empresa fantasma. Após a venda falsa, o grupo contratava seguros novos, com valor de indenização correspondente à Tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), que era superior ao valor de compra e, então, forjava os acidentes.

"Para dificultar a investigação, os registros dos acidentes eram feitos na Delegacia Eletrônica e os criminosos se revezavam na condição de condutor, segurado (contratante), terceiro envolvido e recebedor da indenização", informou a Polícia Civil em nota.

A quadrilha também criou cinco empresas de fachada para registrar os carros. "Todos os investigados responderão pelos crimes de associação criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro, podendo pegar penas que superam os 15 anos de reclusão", disse André Leite, delegado à frente do caso, ao portal UOL.