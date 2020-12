Idoso 'voa' de cadeira de rodas e morre ao ser atropelado Reprodução

Por iG

Publicado 15/12/2020 20:17

Belo Horizonte - Um idoso de 77 anos foi arremessado de uma cadeira de rodas e morreu após ser atropelado por uma caminhonete em Uberlândia, em Minas Gerais. O acidente aconteceu nesta última segunda-feira (14). Em estado de choque, a motorista do veículo disse que não foi possível evitar a batida.



De acordo com testemunhas, o local do acidente tem a visibilidade prejudicada, tanto para os pedestres quanto para os motoristas, por causa de uma mureta. Além disso, não existe faixa de pedestre no trecho.

A mulher contou que saía do túnel quando foi surpreendida pelo cadeirante na via. Com o impacto do choque, a vítima "voa" da cadeira de rodas ao ser arremessada por vários metros.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou o cadeirante com sangramento na cabeça e traumatismo craniano. "Foi realizado o protocolo de parada cardiorrespiratória, mas a vítima veio a óbito", informou a corporação.