Coronavac, vacina feita pelo laboratório chinês Sinovac e Instituto Butantan Foto: Divulgação

Por iG

Publicado 15/12/2020 15:27 | Atualizado 15/12/2020 15:28

São Paulo - O governador do Ceará, Camilo Santana (PT) se reuniu com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB) nesta terça-feira (15) no Instituto Butantan para visitar as instalações do local e fechar o acordo de compra da vacina contra o novo coronavírus (Sars-Cov-2), a CoronaVac.



Os dois políticos registraram o encontro pelas redes sociais. "Juntos pela defesa da vida", declarou o tucano:

Recebemos a visita do Governador do Ceará, @CamiloSantanaCE, para formalizar a aquisição da vacina do Butantan para imunização dos profissionais de saúde em seu estado. O Brasil tem pressa para salvar vidas. Cada dia conta. pic.twitter.com/Bd0cEZjKwK — João Doria (@jdoriajr) December 15, 2020

Apesar das diferenças ideológicas, o petista Camilo Santana ponderou que "o momento deve ser da união de todos, independente de questões partidárias ou ideológicas. O mais importante é a garantia da saúde da população", em sua publicação.

Na última segunda-feira (14), o governo do estado de São Paulo adiou a entrega dos resultados dos estudos clínicos da fase 3 da CoronaVac, que estava marcada para esta terça, contudo, a divulgação só acontecerá no dia 23 de dezembro.