Acidente entre caminhão, }onibus e caminhonete mata 4 pessoas em cidade de Goiás PRF/Divulgação

Por iG

Publicado 15/12/2020 17:29 | Atualizado 15/12/2020 17:30

Goiânia - Um acidente no início da tarde desta terça-feira (15) deixou quatro mortos em Porangatu, na região norte de Goiás. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão, um ônibus e uma caminhonete colidiram na altura do KM 86 da rodovia BR-153.

As vítimas são três adultos e uma criança, que estavam na caminhonete e morreram no local. O motorista do ônibus ficou preso às ferragens, consciente, e, segundo a PRF, está sendo socorrido.



A rodovia está interditada por conta do acidente, já que o caminhão tombou na pista, e a caminhonete ficou completamente destruída. A equipe de resgate e a PRF estão no local com equipes de resgate para controlar e orientar o tráfego.



Ainda não há informações de como ocorreu o acidente e quantas pessoas ficaram feridas.