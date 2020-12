Recusa de Zé Gotinha ao não corresponder cumprimento de Bolsonaro chamou a atenção na cerimônia de lançamento do Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19 Isac Nóbrega/PR

Ao final da apresentação do plano nacional de imunização contra a Covid-19 , o presidente da República, Jair Bolsonaro, e seu ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, posaram para fotos com o documento que prevê as ações do governo na vacinação dos brasileiros. Na sequência, foi a vez do mascote Zé Gotinha se juntar aos dois para os cliques, mas uma cena chamou a atenção: quando Bolsonaro esticou a mão para cumprimentar o personagem, encontrou somente um sinal de “beleza” em resposta.

Após a esquiva do Zé Gotinha, que era um dos poucos que usavam máscara entre os diversos participantes da cerimônia, ele se juntou com o presidente e o ministro da Saúde para fazer as fotos.

Confira o momento em que o personagem se recusa a cumprimentar Bolsonaro:

O personagem do Zé Gotinha foi criado para campanhas de vacinação ainda nas décadas de 1980 e 1990, contra o vírus da poliomielite. O objetivo era tornar o evento mais atraente para crianças, mas o mascote acabou caindo nas graças da população e desde então é presença frequente em campanhas de imunização e prevenção, se tornando o símbolo do Programa Nacional de Imunizações.