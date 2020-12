Guedes cochila durante discurso de Bolsonaro em reunião do Mercosul Reprodução Vídeo

Por O Dia

Publicado 16/12/2020 17:33

Rio - O ministro da Economia, Paulo Guedes, cochilou durante discurso de Jair Bolsonaro na 57ª reunião de cúpula do Mercosul. O chefe do Executivo brasileiro falava sobre as soluções que o Brasil adotou graças às parcerias entre os países do bloco, quando Guedes dormiu por, mais ou menos, 20 segundos.

Nas imagens, Guedes aparece ao lado de Bolsonaro e de Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores.



O Mercosul é formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Por causa da pandemia do coronavírus, a reunião foi realizada de forma virtual.

Veja o momento: