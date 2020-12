Homem pedia que os menores enviassem fotos e vídeos íntimos pela rede social (imagem ilustrativa) Divulgação

Por IG - Último Segundo

Publicado 17/12/2020 15:16

Brasília - Na tarde de quarta-feira, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu um homem, de 31 anos, suspeito de aliciar crianças no Distrito Federal, por meio do Instagram. Residente de Eusébio, cidade do Ceará, ele pedia que os menores enviassem fotos e vídeos íntimos pela rede social.

As investigações começaram depois que familiares das vítimas perceberam que as crianças estavam trocando mensagens com adultos. De acordo com o site Metrópoles, a Justiça do Distrito Federal expediu mandados de busca e apreensão, que prendeu em flagrante o criminoso. Ele mantinha arquivados inúmeros conteúdos de crianças em situações pornográficas.

Segundo a PCDF, o pedófilo utilizava perfis falsos, para atrair e facilitar a interação com os menores. Nessas contas, ele publicava fotografias de crianças e apresentava um linguajar apropriado para a idade. Ele também elogiava a beleza e simpatia das vítimas, para deixá-las mais interessadas.

O delegado-chefe adjunto da 30ª Delegacia da Polícia, Ulysses Luz, configura a atuação do pedófilo como “um oceano não mapeado por completo, havendo suspeitas que existam centenas de vítimas em todo o território nacional, fatos que serão melhor esclarecidos com a análise dos materiais apreendidos”.

O homem responderá por crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, e pode ser condenado a penas que ultrapassam 10 anos.