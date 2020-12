Por IG - Último Segundo

Publicado 24/12/2020 17:11

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), sancionou, nesta quinta-feira (24) o aumento de 46,6%, de seu salário, além do aumento também para seu vice e secretários da capital paulista. O texto foi publicado no Diário Oficial do município.

O atual salário do prefeito, que é de R$ 24.175, passará a cerca de R$ 35.462 - com variação de 46,6%. Já o salário do vice-prefeito terá variação de 47% e dos secretários chega a quase 53% de aumento. O reajuste vale a partir de 2022 e, com isso, sobe o teto do funcionalismo público municipal.

O projeto foi aprovado em segunda votação na Câmara de Vereadores de São Paulo na tarde desta quarta-feira (23). Foram 34 votos a favor, 17 contra e 1 abstenção. A aprovação recebeu críticas de alguns parlamentares, por ter ocorrido na semana de Natal e após um ano de contingenciamento de gastos devido à pandemia de Covid-19.

O salário do prefeito era visto como uma trava que impedia algumas categorias do funcionalismo público de receberem salários acima dos R$ 24,1 mil. O último reajuste para o cargo havia sido em 2012.