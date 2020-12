Por IG - Último Segundo

Publicado 24/12/2020 15:56 | Atualizado 24/12/2020 15:57

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), manteve o blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio na prisão, negando o pedido da defesa de libertá-lo após o acidente que ocorreu no chuveiro da sua cela no presídio da Papuda, em Brasília.

A defesa de Eustáquio disse que ele caiu enquanto tentava consertar o chuveiro. Moraes pediu ao presídio a realização de um relatório detalhado sobre o motivo do blogueiro ter um chuveiro em sua cela.

Os funcionários do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, chefiado por Damares Alves, disseram à coluna Painel da Folha de S.Paulo que Estáquio planejava ser preso no prédio do ministério para criar um fato político. Ele foi preso no âmbito das investigações que apuram a organização de atos antidemocráticos.