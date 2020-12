A goiana morava nos Estados Unidos há dois anos e meio e trabalhava limpando casas Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/12/2020 14:51

Rio - Uma brasileira foi encontrada morta no apartamento do ex-namorado em São Francisco, nos Estados Unidos. A vítima é a goiana Lídia Lúcia Ferreira Borges, de 28 anos, que morava no estado da Califórnia há dois anos e meio e trabalhava com limpeza de casas por aplicativo. Também no apartamento do ex-namorado, que não foi identificado, a Polícia encontrou o corpo do homem, e registrou no Boletim de Ocorrência a suspeita de que ele poderia ter matado Lídia e tirado a própria vida em seguida.

fotogaleria

Publicidade

Em entrevista ao Portal G1, uma amiga, que morava com a goiana há mais de um ano, contou que Lídia saiu para trabalhar e não voltou. Por conta da preocupação, a amiga acionou a Polícia, que durante as buscas pela cidade, encontrou o carro da jovem em frente ao prédio do ex-namorado.

Ainda de acordo com informações dessa amiga, que chegou a conhecer o homem pessoalmente, ele não aparentava ser agressivo, mas não aceitava o término do namoro, que aconteceu há sete meses. "Ele ficou obcecado por ela. Mas, em nenhum momento, demonstrou agressividade e não fez ameaças contra ela. Mesmo assim, nós a aconselhamos a prestar queixa contra ele, por causa das perseguições. Ela achou que não precisava no momento", relatou.

Publicidade

A irmã de Lídia, a servidora pública Leidianne Ferreira, afirmou ao G1 que o corpo foi encontrado nesta terça-feira. "A família está desolada. Ela era linda, carinhosa com todos e ajudava todo mundo. Tinha o sonho de se casar e constituir família. Foi uma tragédia muito grande", contou.

Agora, a amiga e um tio da vítima estão reunindo os documentos necessários para fazer o traslado do corpo para Caldas Novas, cidade onde a família mora há mais de 20 anos.