189.982 pessoas morreram pelo coronavírus desde o início da pandemia Daniel Castelo Branco

Por IG Saúde

Publicado 24/12/2020 17:26

O Ministério da Saúde atualizou, nesta quinta-feira (24) o número de mortes causadas pela Covid-19 no País para 189.982 registros desde o início da pandemia. Apenas nas últimas 24 horas, foram notificados 763 óbitos.



Além disso, o Brasil já diagnosticou 7.423.945 casos da doença, sendo 58.428 somados de ontem para hoje. Ainda segundo o boletim, 785.223 pessoas seguem em acompanhamento para tratamento da infecção.

O estado mais afetado no número de casos ainda é São Paulo, com cerca de 1,4 milhão de diagnósticos positivos para Covid-19, seguido por Minas Gerais, com 510,2 mil casos. No número de casos, a média móvel no país já é mais alta do que os registros em julho deste ano, considerado o pico até então.